В ТИУ могут оценить эффективность создания приоритета для автобусов на тюменских дорогах

Аспирант ТИУ Алексей Фадюшин стал вторым на местном конкурсе грантов в области повышения эффективности и устойчивости функционирования транспортных систем. Обучающийся по программе "Технология транспортных процессов", Алексей представил проект оценки эффективности создания приоритета движению маршрутных транспортных средств в городской транспортной системе.

"В настоящее время во многих городах России реализуется концепция приоритета общественному транспорту с внедрением полос для маршрутных транспортных средств и приоритет проезда общественного транспорта за счет изменения режима работы светофорных объектов, — поясняет суть своего проекта Алексей Фадюшин. — Для снижения мотивации использования индивидуальным транспортом внедряют платные парковки, платные участки автомобильных дорог, выделенные полосы для движения маршрутных транспортных средств".

Проект молодого ученого — междисциплинарный, включает в себя градостроительную деятельность, организацию дорожного движения, транспортное моделирование, пассажирские перевозки.

В Тюмени уже есть опыт создания полос для маршрутных транспортных средств, на улицах Пермякова и Широтная полосы появились за счет уменьшения их количества для движения легковых и грузовых автомобилей. Негативный эффект для индивидуального транспорта был компенсирован созданием альтернативного варианта проезда по улице Монтажников.

Аналогичная ситуация сложилась и на улице Республики, там создание автобусных полос проводилось после расширения проезжей части с двух до трех полос движения. При этом для повышения пропускной способности индивидуального транспорта на участке пути 1780 м были запрещены левые повороты. Это значительно усложнило маршруты движения в прилегающие районы и привело к перераспределению части транспортного потока на улице 50 лет ВЛКСМ. Анализ ситуации после нескольких месяцев эксплуатации на трех участках дороги на улице Республики показал необходимость частичного демонтажа выделенных полосы перед перекрестком с улицей Холодильной.

Определить эффективность создания полосы для автобусов и маршруток на этапе принятия решения возможно за счет применения имитационного моделирования дорожного движения и создания транспортных моделей, приводят заключение Алексея в пресс-службе вуза.

"В результате проведения исследований будут получены зависимости параметров дорожного движения от дорожных и транспортных факторов. Методика позволит определить оптимальные параметры полосы для движения маршрутных транспортных средств, при создании полосы, без расширения проезжей части, таким образом обеспечить достаточный уровень качества пассажирских перевозок и минимизировать негативные последствия для индивидуального транспорта".

В Тюменском индустриальном университете в рамках программы развития опорного вуза до 2020 года реализуется семь стратегических проектов, среди которых Smart-City "Умный город". На сегодняшний день к реализации проекта подключились 16 учебных кафедр вуза, ведется разработка концепции, которую планируется представить городу в 2018 году. В общей сложности проект охватывает более 50 направлений. Среди них "Умная дорога", "Умное производство", "Умный дом", проекты в области ЖКХ, экологии, образования, медицины.