В тюменском ФабЛабе презентуют лазерную мастерскую

Новейший тип свободного пространства для работы и творчества открывается в ФабЛабе ТюмГУ. До этого коворкинг был обеспечен компьютерами, интернетом, офисной мебелью и техникой, которыми могли пользоваться все желающие. Теперь к ним добавились лазерные станки для изготовления разных полезных вещей из фанеры и дерева.

Сегодня с помощью лазера любой человек может сделать себе какие-нибудь предметы декора, быта или подарок кому-либо. На лазере делаются ходовые сегодня деревянные хештеги, фанерные обложки для блокнотов, значки, брелки и сувениры. Те, кто еще не знаком с лазерным станком, могут быстро обучиться этой работе с помощью сотрудников ФабЛаба. Профессиональные изготовители хенд-мейд товаров и вовсе получат возможность создавать свои творения гораздо быстрее и дешевле, используя мощности лазерного коворкинга.

Руководитель лазерной мастерской ФабЛаб ТюмГУ Александр Королев так отзывается об открывшейся инновационной площадке для творчества: "Современная техника очень быстро проникает в наш быт, и она не такая уж сложная в использовании, как кажется на первый взгляд. Если говорить об инструментах, я думаю, в будущем каждому тюменцу придется освоить лазер или 3D-принтер, как сейчас люди умеют пользоваться компьютером или офисным сканером. Когда-то и об офисной технике никто не мог мечтать, а сегодня она доступна каждому. Надеюсь, что другие тюменские коворкинги подтянутся за нами и тоже внесут что-то инновационное в свою деятельность".

Как уточняют в ФабЛабе, кроме лазерных станков посетители коворкинга получают доступ к сети Wi-Fi, компьютерам, офисной технике, печенькам и зоне отдыха с диванами и настольными играми.

Презентация лазерного коворкинга для журналистов, хенд-мейд сообщества и всех заинтересованных пройдет в эту субботу, 11 ноября, в 13.00. Адрес: ул Ленина, 25, 5-й этаж, ФабЛаб ТюмГУ. Всех пришедших на открытие ждут подарки, сделанные с помощью лазера.