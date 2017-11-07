Ресторанная Федерация "Вкус72" предлагает новогодние корпоративы "под ключ"

Ресторанная Федерация "Вкус72" готова приступить к предновогоднему сезону корпоративов с интересной программой, профессиональным обслуживанием, вкусными блюдами и многочисленными сюрпризами.

Уже сейчас тюменские компании могут забронировать новогодний корпоратив в заведениях ресторанной федерации "Вкус72"на 21-31 декабря. На выбор предлагается: ресторан Vintage (вместимость до 180 персон), караоке-клуб AVENЮ (до 60 персон), караоке зал AVENЮ- Solo (до 30 персон) и караоке зал AVENЮ VIP (вместимость до 30 персон).

Приглашенной звездой праздника станет экс-солистка группы "Блестящие" Ксения Новикова. Гостей ждет полноценная развлекательная программа, индивидуально составленное меню, а также стилизованная фотозона и профессиональный фотограф. Средний чек на персону - от 2500 рублей.

Кроме того, центр выездного обслуживания "Вкус72" готов организовать мероприятие "под ключ" в любой точке города. Если мероприятие планирует собрать более 200 приглашенных сотрудников, центр выездного обслуживания обеспечит не только банкет, но и развлекательную программу.

"Вкус72" ждет гостей по адресу: улица Республики, 143а. Телефон для бронирования: 560-435, 560-436.