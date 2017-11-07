В Тюменской области продлили прием заявок на "Книгу года"

В Тюменской областной научной библиотеке прием заявок на региональный конкурс "Книга года – 2017" продлили до 10 ноября.

В конкурсе пять основных номинаций: "Лучшая книга для детей и юношества", "Лучшая научная книга", "Лучшее учебное издание", "Лучшая книга художественной прозы", "Лучшая поэтическая книга". Из числа книг, признанных лучшими в указанных номинациях, будет выбрана одна, которая удостоится звания "Книга года". Сейчас в пяти номинациях представлены порядка трех десятков изданий.

Кроме основных номинаций в конкурсе есть специальные призы: "Самая популярная книга", "Издательство года" и другие.

На конкурс принимаются книги, изданные в период с 10 ноября 2016 года по 10 ноября 2017 года.

В "Книге года" могут участвовать авторы книг, издательства, типографии, учебные, научные заведения, библиотеки, книжные магазины. Заявки на конкурс принимаются по адресу: 625000, г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 59, Тюменская областная научная библиотека им. Д. И. Менделеева. Итоги будут подведены 1 декабря.