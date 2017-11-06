Воспитанники Борковского детского дома изучают профессии

16:31 06 ноября 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
lucky-child.com
| Фото: lucky-child.com

Каждые выходные в селе Борки проходят встречи в рамках проекта "Я выбираю будущее". Воспитанники Борковского детского дома знакомятся с разными профессиями, в минувшие выходные мероприятие было посвящено профессии строителя.

Организаторами встреч выступили волонтеры общественной организации "Тепло души детям-сиротам" "Мессояханефтегаза". Юные слушатели с большим интересом изучали, какими качествами должен обладать квалифицированный строитель, а затем закрепляли полученные знания в игровой форме.

Волонтеры приглашают всех желающих присоединяться к проекту и дарить тепло души тем, кому это действительно необходимо. Узнать подробнее о проекте можно в группе "ВКонтакте".

Теги: дети , профессия , волонтеры
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2017