Воспитанники Борковского детского дома изучают профессии

Каждые выходные в селе Борки проходят встречи в рамках проекта "Я выбираю будущее". Воспитанники Борковского детского дома знакомятся с разными профессиями, в минувшие выходные мероприятие было посвящено профессии строителя.

Организаторами встреч выступили волонтеры общественной организации "Тепло души детям-сиротам" "Мессояханефтегаза". Юные слушатели с большим интересом изучали, какими качествами должен обладать квалифицированный строитель, а затем закрепляли полученные знания в игровой форме.



Волонтеры приглашают всех желающих присоединяться к проекту и дарить тепло души тем, кому это действительно необходимо. Узнать подробнее о проекте можно в группе "ВКонтакте".