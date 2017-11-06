Воспитанники Борковского детского дома изучают профессии

Каждые выходные в селе Борки проходят встречи в рамках проекта "Я выбираю будущее". Воспитанники Борковского детского дома знакомятся с разными профессиями, в минувшие выходные мероприятие было посвящено профессии строителя.
Организаторами встреч выступили волонтеры общественной организации "Тепло души детям-сиротам" "Мессояханефтегаза". Юные слушатели с большим интересом изучали, какими качествами должен обладать квалифицированный строитель, а затем закрепляли полученные знания в игровой форме.
Волонтеры приглашают всех желающих присоединяться к проекту и дарить тепло души тем, кому это действительно необходимо. Узнать подробнее о проекте можно в группе "ВКонтакте".
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru