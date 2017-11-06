Ветераны госбезопасности поддержали тюменский проект "Мы – потомки героев"

Встреча педагогов и ветеранов госбезопасности состоялась в Тюменском областном государственном институте развития регионального образования в рамах проекта "Мы – потомки героев".

Учителя истории и обществознания региона пообщались с вице-президентом Союза ветеранов госбезопасности Василием Ефремовым, председателем Совета ветеранов Федеральной Службы Охраны Владимиром Бузиным, пишет "Мегaтюмень".

Большой интерес у педагогов вызвали рассказы гостей о своей профессии, о легендарном советском разведчике Николае Кузнецове, о руководителе внутренней разведки, начальнике Управления НКГБ СССР Павле Фитине.

Учителя пригласили ветеранов на встречи со школьниками и поддержали предложение Ольги Владимировны Ройтблат о совместном проекте по маршрутам земляков-разведчиков в рамках образовательного туризма, который уже получил широкую популярность среди учителей Тюменской области.