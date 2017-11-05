Тюменки написали книгу для спасения маленького пациента

Тюменки Елена Карнакова и Наталья Голубкова создали книгу со стихами и иллюстрациями, чтобы на вырученные от продажи средства помочь маленькому Павлику собрать средства на лечение страшного недуга. Сбор средств на печать книг и тематических открыток открыт на краудфандинговой платформе Planeta.ru.

Как пишет "Мой портал", воплотить в жизнь замысел тюменок и помочь ребёнку с тяжелым заболеванием может любой житель страны. Подробная информация о проекте опубликована на сайте.

Книга в формате А5 на 48 страницах содержит 32 стихотворения. Иллюстрации к стихам Натальи Голубковой нарисовала Елена Карнакова. Книга дает возможность читателям познакомиться с целеустремлёнными, деятельными и мечтательными людьми, которые увлекаются и дружат, учатся новому и познают мир.

Издание готово к печати. Авторы проекта проводят сбор, чтобы напечатать 500 экземпляров книги, а также сделать тематические открытки. Собранные средства пойдут на поддержку маленького Павлика, которому поставили диагноз "Спинальная амиотрофия". Средства направят на лечение, на тренажеры и многочисленные исследования. В акции уже поучаствовали около 70 человек, которые внесли свой вклад.

