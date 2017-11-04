В Тюмени девушек приглашают на военную подготовку

Военно-патриотический клуб "Барс" приглашает тюменок на прохождение курса военной подготовки. Самые смелые курсантки смогут освоить дайвинг, альпинизм и прыгнуть с парашютом, пишет "Мегaтюмень".
С прошлого года в "Барсе" уже тренируются 10-12 девушек. Женская команда принимала участие в различных соревнования, но самые зрелищные и интересные, где девчонки показали себя - это соревнования студенческих военно-патриотических объединений и оперативных служб Тюменской области по горному двоеборью и по военно-прикладному плаванию. Только представьте, хрупкие девчонки с автоматом и в камуфляже выполняют упражнения в воде наравне с мужскими командами.
Конечно, абсолютно быть наравне с парнями у них не получается, но на многокилометровых маршах и тяжелых тренировках они не показывают своей слабости. С ними спокойно можно "идти в разведку".
Например, Люба Парфёнова и Даша Жукова, одни из самых "старых" воспитанниц группы "Пума". Девчонки не пропускают тренировок, участвуют во всех сборах и походах. Самые выносливые и целеустремленные. Уже освоили подводные погружения, хорошо стреляют, имеют отличную физическую подготовку, покорили Уральские горы.
Вся информация по телефону 8-909-742-40-61 - Екатерина, или 20-24-64. https://vk.com/vpk_bars_72
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