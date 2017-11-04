Врачи тюменского "Медгорода" провели выездное обследование в Ишиме

Выездное обследование пациентов на базе областной больницы №4 в Ишиме провела бригада врачей тюменского "Медгорода". Специалисты осмотрели более 311 человек и выявили один случай рака, сообщили в пресс-службе губернатора.

В составе бригады - хирург, маммолог, гинеколог и врач ультразвуковой диагностики. Тюменские онкологи выезжают в Ишим дважды в год: в апреле и октябре.

В этот раз, по словам хирурга Олега Сбродова, подход к отбору пациентов несколько изменили. Если раньше на прием к онкологам шли все желающие, то теперь целевая аудитория врачей - люди, либо перенесшие онкозаболевание, либо те, у кого есть подозрение на рак. Это помогло сделать работу бригады более эффективной.

"Ранее мы принимали до 600-800 пациентов,- говорит О. Сбродов, - за эту неделю приняли 311 человек. Каждый из них пришел обоснованно. Кому-то мы откорректировали лечение, кого-то пригласили продолжить его у себя, в онкоцентре".

Тюменские онкологи за время работы в Ишиме выявили один случай рака молочной железы, еще одной женщине предстоит дообследование по подозрению в этом заболевании. Также подтверждены диагнозы рака кожи, желудка – по одному случаю и у двух пациентов - рак легких.