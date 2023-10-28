В тюменском Медгороде появился новый цифровой маммограф

09:36 28 октября 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Маммографическая система Senographe Pristina поступила в рентгенологическое отделение Медицинского города в Тюмени. Специализированный рентгенодиагностический аппарат используется для снимков молочной железы при диагностике злокачественных новообразований.

"Новый маммограф обладает расширенным функционалом, наилучшая визуализация позволяет увидеть и распознать новообразования размером от 5 миллиметров, а также микрокальцинаты размером от 1 миллиметра. Аппарат способен выявлять злокачественные новообразования еще на стадии зарождения, что повышает шансы на полное излечение недуга", — рассказывает Александр Прищепов, заведующий рентгенологическим отделением Медицинского города.

Теперь специалисты Медицинского города могут извлекать часть обнаруженных во время исследования микрокальцинатов под разным углом, что обеспечивает высокую степень достоверности результатов за счет доступности патологического участка, пояснила Мария Рожина, пресс-секретарь Медицинского города.

Теги: Медгород
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2023