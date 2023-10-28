В тюменском Медгороде появился новый цифровой маммограф

Маммографическая система Senographe Pristina поступила в рентгенологическое отделение Медицинского города в Тюмени. Специализированный рентгенодиагностический аппарат используется для снимков молочной железы при диагностике злокачественных новообразований.

"Новый маммограф обладает расширенным функционалом, наилучшая визуализация позволяет увидеть и распознать новообразования размером от 5 миллиметров, а также микрокальцинаты размером от 1 миллиметра. Аппарат способен выявлять злокачественные новообразования еще на стадии зарождения, что повышает шансы на полное излечение недуга", — рассказывает Александр Прищепов, заведующий рентгенологическим отделением Медицинского города.

Теперь специалисты Медицинского города могут извлекать часть обнаруженных во время исследования микрокальцинатов под разным углом, что обеспечивает высокую степень достоверности результатов за счет доступности патологического участка, пояснила Мария Рожина, пресс-секретарь Медицинского города.