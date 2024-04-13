Пациенту с 4 стадией рака помогли в Медицинском городе

Специалисты тюменского Медгорода оказывают помощь пациентам даже на серьезных стадиях онкологических заболеваний. Еще в 2021 году у молодого тюменца обнаружили злокачественную опухоль 4 стадии. Несколько курсов химиотерапии, химиолучевой терапии, и последовавшие две операции избавили пациента от опухоли. Но появилась боль в плече и шее, рука перестала "слушаться".

"Днем я терпел, а вот на ночь приходилось принимать обезболивающее, чтобы уснуть. Естественно я не высыпался, а еще принимал обезболивающие препараты, которые влияют на печень", - поделился пациент Медгорода. На помощь пришли врачи анестезиологи-реаниматологи, которые использовали методики локального обезболивания - они имеют длительный эффект, и не оказывают токсическое воздействие.

"Мы провели блокаду надлопаточного нерва - это помогло убрать боль в плече. Чтобы снять ограничение амплитуды движения руки, под контролем УЗИ ввели в суставную сумку плеча препарат с противовоспалительным эффектом, и также провели блокаду нервных окончаний. Далее высвободили нервные структуры из спаечного процесса - это позволило уменьшить мышечное напряжение", - прокомментировала Татьяна Куцева, заведующая отделением анестезиологии и реанимации.

Уже на следующий день мужчина больше не испытывал болевых ощущений, а подвижность руки частично восстановилась. "Сейчас рука не болит, я спокойно сплю без лекарств всю ночь. Подвижность руки возвращается", - рассказал мужчина.

По материалам департамента здравоохранения Тюменской области.