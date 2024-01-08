Жителя Оренбурга излечили от рака онкологи Медгорода

В Тюменском МКМЦ "Медицинский город" вылечили пожилого оренбуржца. В родном городе пожилому мужчине диагностировали опухоль прямой кишки, вывели колостому и отказали в хирургическом лечении опухоли по причине пожилого возраста и наличия сопутствующих заболеваний.

"Мой лечащий врач посоветовал ехать в Тюмень, сказал, что там, в онкоцентре, работает настоящий профессионал - хирург Расим Тамразов. Врачи Медицинского города дали мне жизнь", — рассказал 81- летний мужчина.

Специалисты Медгорода выявили у мужчины рак толстой кишки четвертой стадии с метастазами в печень. Тюменские врачи не только избавили пациента от последней стадии рака, но и восстановили проходимость кишечника, удалив колостому. По словам директора-главного врача Медгорода Расима Тамразова, возраст не является абсолютным противопоказанием для лечения.

После нескольких курсов химиотерапии, мужчине была выполнена сложная трехступенчатая операция с одномоментным удалением опухоли, метастаз и ликвидации колостомы. Доктор Тамразов совместно с хирургом из онкоцентра им. Блохина избавили пациента от стомы, восстановив функцию кишечника. После тщательного обследования, которое происходило прямо во время операции, было установлено, что очаги болезни отсутствуют, сообщает Мария Рожина, пресс-секретарь Медицинского города (г. Тюмень).