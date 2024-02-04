Развитие рака у пациентки предотвратили в Медицинском городе

Аденоматозный полипоз характерен развитием в молодом возрасте множественных аденом толстой кишки. Причина его развития кроется во врожденной мутации в одном из генов. У больных повышен риск рака двенадцатиперстной кишки.

Хирурги тюменского МКМЦ "Медицинский город" помогли девушке справиться с редким наследственным заболеванием. Операции для пациентов с таким синдромом выполняются нечасто, 1-2 раза в год - из-за редкости заболевания. На момент обращения 28-летней пациентки часть кишечника уже была повреждена сотней доброкачественных полипов.

Специалисты рассчитывают, что удаление части поврежденного органа предотвратит развитие злокачественного процесса. "Несвоевременное хирургическое лечение приводит к неизбежной злокачественной трансформации аденом толстой кишки", — поясняет Евгений Франк, заведующий отделением. Хирурги отделения абдоминальной онкологии Медицинского города лапароскопическим методом удалили пациентке часть органа, сохранив при этом его функции. Спустя четыре дня после операции девушка была выписана и переведена на амбулаторное лечение, сообщила Мария Рожина, пресс-секретарь Медицинского города (г. Тюмень).