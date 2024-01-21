Тюменский Медицинский город использует новейшие технологии

В медицинском центре "Медицинский город" появилось новейшее оборудование, благодаря нацпроекту "Здравоохранение".

В пятерку самых продвинутых новинок "Медгорода" по праву входят модули для синтеза новых радиофармпрепаратов Радиологического центра. Среди них радиофармпрепарат на основе Галия 68 РФП Ga PSMA, с помощью которого исследование ПЭТ КТ позволяет обнаружить рак простаты, включая мельчайшие первичные опухоли и метастазы. Также внедрен радиофармпрепарат на основе Ga 68 DOTA TATE для диагностики нейроэндокринных опухолей.

Видеоэндоскопическая система 3D-визуализации обладает возможностью флуоресцентной навигации. Это важно для лапароскопии внутренних органов (операции через небольшой разрез). Высококачественная оптика обеспечивает высочайшую точность работы. Этот метод малотравматичен, ведет к быстрому восстановлению пациента и отсутствию рубцов.

Маммографическая система Senographe Pristina позволяет видеть новообразования от пяти мм, а также микрокальцинаты размером от одного мм. Аппарат способен выявлять злокачественные новообразования еще на стадии зарождения, что повышает шансы на полное излечение.

Высокоточный линейный ускоритель Halcyon используется для лечения онкогинекологического рака, рака предстательной железы, молочной железы, головы и шеи. Высокие дозы радиации попадают непосредственно в раковые клетки, не затрагивая окружающие здоровые ткани, уменьшая опасные побочные эффекты.

Внедрена новая рентгендиагностическая методика МРТ–диффузия всего тела "Онкопоиск". Благодаря этой методике осуществляется поиск очагов возможного развития злокачественных новообразований у людей с отягощенной наследственностью; оценивается распространенность злокачественного новообразования; отслеживаются результаты проведенного лечения или части назначенной терапии, сообщила Елена Лосева, пресс-служба МКМЦ "Медицинский город" (г. Тюмень).