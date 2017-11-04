Тюменцы могут создать "табурет будущего" и попасть в сборную WorldSkillsRussia

Молодые тюменские краснодеревщики могут воспользоваться шансом попасть в расширенный состав национальной сборной WorldSkillsRussia, приняв участие в конкурсе на создание "табурета будущего", пишет "Тюмeнская линия".

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо создать из дерева "табурет будущего" и выложить в Instagram две фотографии: одну – себя со своей работой и вторую – результат своего труда. В описании под фотографиями необходимо поставить хештеги #WorldSkillsRussia и #ВпередРоссия.

Авторы трех лучших изделий будут приглашены в Москву с 20 по 24 ноября на площадку компетенции "Производство мебели" WorldSkills Russia на выставке "Мебель-2017", где международный эксперт WorldSkills Russia проведет отбор кандидатов в расширенный состав национальной сборной по компетенции "Изготовление мебели".

К участию принимаются специалисты в возрасте до 24 лет. Работы принимаются до 13 ноября 2017года включительно.

Имена победителей будут объявлены на нашем сайте 14 ноября 2017 года.

По всем вопросам об условиях конкурса можно обратиться по адресу torosyan.a@worldskills.ru