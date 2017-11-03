Тюменский логопед выступит на конкурсе "Воспитатель года России"

Учитель-логопед тюменского детского сада № 111 Ирина Куценко представит новые технологии речевого развития дошкольников на конкурсе "Воспитатель года России", который стартует в Рязани 7 ноября.

Как пишет "Комсомольская правда – Тюмень", Ирина Николаевна в этом году стала победителем городского и областного конкурса педагогического мастерства в номинации "Воспитатель года". По словам педагога, победу в конкурсах ей принесла уверенность в своих силах и ее методика – синквейн. Всероссийское жюри конкурса логопед также планирует удивлять новой методикой.

Синквейн — пятистрочная стихотворная форма, возникшая в США в начале XX века под влиянием японской поэзии, стал эффективным методом речевого развития детей.

"При творческом использовании синквейна на занятиях он воспринимается дошкольниками как увлекательная игра, как возможность выразить свое мнение, согласиться или нет с мнением других и договориться", - рассказывает Ирина Николаевна.

Технология обучения детей составлению пятистишья о конкретном предмете обычно используется в школе, однако Ирина смогла ее адаптировать для дошколят.