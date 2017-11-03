С начала года на свет появилось еще 11 тысяч тюменцев

Текущей демографической статистикой поделились в комитете загса администрации Тюмени.

За десять месяцев этого года в областном центре родилось 11275 детей. В октябре на свет появилось 1159 человек — 566 мальчиков и 593 девочки. В октябре 2016-го в Тюмени зарегистрировали 1157 детей, при этом мальчиков тоже было 566, девочек — 591.

С начала года тюменцы сыграли 5952 свадьбы. То есть по сравнению с тем же периодом прошлого года больше на 538. В октябре 2017 года свидетельства о заключении брака получили 458 пар.