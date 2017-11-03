Всё больше тюменцев приобщаются к дачному отдыху

Тюменские исследователи заключают, что в последние десятилетия дачные и садовые участки становятся все более популярными как место отдыха у горожан.

Как отмечает доцент кафедры сервиса, туризма и индустрии гостеприимства ТюмГУ Елена Киприна, это происходит не только из-за финансовых трудностей и ухудшения состояния здоровья населения с возрастом, но и связано со стремлением совмещать отдых с выращиванием продуктов для личного потребления, а в меньшей степени — из-за отсутствия привычки путешествовать.

Исследователь оценила потребности населения Тюменской области в отдыхе на дачных и садовых участках для журнала "Регионоведение". "Наибольшее количество рекреационных потребностей в отдыхе на садовых и дачных участках формируется в пределах Югры (51,9 %). Это объясняется особенностями размещения городского населения по территории области, а также относительно комфортными условиями природы по сравнению с Ямалом", — делится эксперт.

Порядка 44 % жителей региона имеют садовые или дачные участки, при этом наибольшая степень обеспеченности наблюдается на юге области (более 70 % спроса населения). На территории Тюменской области расположены 747 садовых и 185 дачных некоммерческих товариществ, приводят статистику исследовательницы в пресс-службе вуза.