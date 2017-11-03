Спектакль тюменского драмтеатра вошел в лонг-лист "Золотой маски"

Cпектакль Тюменского драмтеатра "С любимыми не расставайтесь" попал в лонг-лист самых заметных спектаклей театрального сезона 2016–2017 по версии экспертного совета премии "Золотая Маска". На тюменской сцене он представлен в постановке режиссера Александра Баргмана. Как сообщили в пресс-службе театра, это вторая его работа в ТБДТ, дошедшая до лонг-листа национальной театральной премии.

"Золотая маска" пройдет с февраля по апрель 2018 года. Лонг-лист составлен двумя экспертными советами — по драматическому и кукольному театру и по музыкальному театру. При отборе номинантов экспертными советами было отсмотрено более 500 спектаклей драматического и кукольного театров и около 300 – музыкальных.

Ближайший показ спектакля ""С любимыми не расставайтесь" на сцене Тюменского драматического театра пройдет 17 ноября. Билеты можно приобрести здесь.

"С любимыми не расставайтесь" — история, возникшая из текстов Александра Володина и авторов, близких к нему по духу. Одиночество и невозможность его преодоления, глупые случайности и случайные встречи — составляющие жизней героев, чьи судьбы удивительным образом пересекаются. Почему люди расстаются со своими любимыми?.. Как преодолеть глухоту и достучаться друг до друга, просто услышать друг друга, понять?.. Эта жизненная часто бессмысленная круговерть отчаянно напоминает бег в мешках — все куда-то бегут в собственных шорах, торопятся, падают, снова бегут… "Зачем бегут? Куда? К кому? Им плохо тут? Неплохо тут". "С любимыми не расставайтесь" — попытка осмысления глубины одиночества каждого из нас и предложение остановки, преодоления гордыни. Только скинув собственный "мешок" и переходя на шаг, человек может вступить в тихий и нежный разговор с самыми близкими, пока еще не случилась беда.

Фото: группа "Тюменский Большой Драматический Театр" / vk.com