Тюменцев просят быть осторожными на водоемах зимой — есть первые погибшие

О мерах безопасности на водных объектах Тюменской области в зимний период говорили накануне на пресс-конференции с представителями регионального центра ГИМС МЧС и Тюменской областной службы экстренного реагирования.

Начальник центра госинпекции маломерных судов Сергей Каплин отметил, что число несчастных случаев на воде снизилось на 30% по сравнению с прошлым годом, на переправах не было зафиксировано ни одного провала автомобиля под лед, чего не скажешь о несанкционированных местах.

Специалист ТОСЭР Александр Носырев рассказал, что спасатели и водолазы службы готовы к работе в зимний период. Он подчеркнул, что в первую очередь сами люди несут ответственность за свою безопасность. Чтобы не попасть в критическую ситуацию, достаточно соблюдать элементарные меры предосторожности: не допускать на водоемы детей без присмотра взрослых, находиться на воде как минимум еще с одним человеком — в случае беды напарник поможет выбраться из полыньи, иметь запас горячего питья и сухой сменной одежды. Разумеется, категорически запрещено распивать спиртные напитки, будь то согревание, растирание или что-либо другое. Прием алкоголя притупляет чувство самосохранения и нарушает кровообращение, что ведет к переохлаждению, привели слова спасателя в пресс-службе регионального департамента ЖКХ.

С похолоданием произошли и первые трагические случаи на водоемах. Один из них — в конце октября в Уватском районе. Там перевернулась резиновая моторная лодка, в которой были три человека. На всех были спасательные жилеты, рыбакам удалось самостоятельно доплыть до берега, но один из них в итоге умер от переохлаждения.