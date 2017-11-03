Тюменские поликлиники продолжат выездную работу в дальних районах

В Тюмени в эту субботу, 4 ноября, с 9 до 13 часов профилактическая акция "Доктор с Вами" состоится в филиале городской поликлиники №5 в жилом районе Малый Тараскуль (ул. Санаторная,6).

Мероприятие организовано департаментом здравоохранения администрации Тюмени с целью выявления онкозаболеваний на ранних стадиях, а также привлечения жителей отдаленных районов в медицинские учреждения.

"Зачастую те, кто проживает в таких районах, работают в самом городе, а значит, возвращаются домой поздно. И в выходные не всегда есть время съездить в поликлинику, чтобы принять участие в профилактических акциях. Именно для них организована данная профилактическая работа", — отмечают в пресс-службе ведомства.

В минувшую субботу акция уже прошла в Рощино, Утешево, ММС, Березняковском и деревне Патрушева. 95 человек пришли проверить себя на наличие факторов риска развития онкологических заболеваний, обследоваться в смотровых кабинетах, обследовать кожные покровы с использованием дерматоскопа, а женщины еще и сдать мазок на онкоцитологию.

Как и в рамках предыдущих акций серии "Доктор с Вами", весь комплекс обследований был доступен пациентам бесплатно и без предварительной записи. В итоге на учет было поставлено 12 человек.

По словам организаторов, профилактические акции "Доктор с Вами" планируют проводить в отдаленных районах города и впредь.