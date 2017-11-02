С начала года в регионе сняли с продажи 100 кг кондитерских изделий

С начала года управление Роспотребнадзора по Тюменской области проверило 166 предприятий, занятых в производстве и реализации хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий на территории региона.
Из исследованных 348 проб хлеба и хлебобулочных изделий 9 проб не соответствовали гигиеническим нормативам по физико-химическим показателям. Из исследованных 424 проб кондитерских изделий 7 проб не соответствовало гигиеническим нормативам по физико-химическим показателя, еще 20 — по микробиологическим.
За девять месяцев этого года с реализации сняли 20 партий хлебобулочных изделий объемом 40 кг, не соответствующих нормативным требованиям, и 19 партий кондитерских изделий объемом 100 кг.
"Нашими специалистами выявлялись такие нарушения, как отсутствие полной и достоверной информации для потребителей на упаковке или информационном стенде, несоблюдение требований к производственному контролю", — уточнили в ведомстве.
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