С начала года в регионе сняли с продажи 100 кг кондитерских изделий

С начала года управление Роспотребнадзора по Тюменской области проверило 166 предприятий, занятых в производстве и реализации хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий на территории региона.

Из исследованных 348 проб хлеба и хлебобулочных изделий 9 проб не соответствовали гигиеническим нормативам по физико-химическим показателям. Из исследованных 424 проб кондитерских изделий 7 проб не соответствовало гигиеническим нормативам по физико-химическим показателя, еще 20 — по микробиологическим.

За девять месяцев этого года с реализации сняли 20 партий хлебобулочных изделий объемом 40 кг, не соответствующих нормативным требованиям, и 19 партий кондитерских изделий объемом 100 кг.