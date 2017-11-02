Военный писатель Александр Бондаренко рассказал ялуторовчанам о разведчиках

Творческая встреча с военным журналистом, писателем, полковником запаса Александром Бондаренко, посвященная истории советской разведки, прошла в ялуторовском краеведческом музее.

Как рассказали в пресс-службе Ялуторовского музейного комплекса, участие в беседе принимали местные краеведы, школьники, а также дети из Башкирии – участники Всероссийского фестиваля детских радиопрограмм "Птенец", который сейчас проходит в Тюмени.

Директор Ялуторовского музейного комплекса Лариса Раевская подчеркнула, что Александр Юльевич – давний друг музея, его книга "Фитин", посвященная советской разведке, занимает достойное место среди исторических книг, находящихся на хранении в научной библиотеке. Для Ялуторовского музея Александр Бондаренко подарил еще три книги из серии "Жизнь замечательных людей", одна из которых принадлежит его перу и посвящена Михаилу Орлову.

Из уст известного военного писателя подрастающее поколение узнало многое из жизни советских разведчиков. Александр Юльевич рассказал о судьбах генерал-лейтенанта Павла Фитина, уроженца Ялуторовского уезда Тобольской губернии, и капитана Виктора Лягина, а также о личности Михаила Орлова, племянника екатерининских фаворитов братьев Орловых.

Александр Бондаренко ответил на вопросы слушателей и дал напутствие школьникам – больше интересоваться историей своего отечества, чаще читать историческую литературу. После гость побывал в мемориальных домах декабристов М. И. Муравьёва-Апостола и И. Д. Якушкина, где его внимание привлекла экспозиция по теме Отечественной войны 1812 года.