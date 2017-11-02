В Тобольске за 20 лет сгорело 150 объектов архитектурного наследия

В Тюмени на площадке регионального отделения ОНФ обсудили вопросы сохранения памятников деревянного зодчества. В экспертной встрече приняли участие активисты, историки, краеведы, архитекторы, реставраторы, представители бизнес-сообщества, профильных вузов и СМИ.

Было отмечено, что за последнее время участились случаи вандализма в отношении объектов архитектурного наследия региона. Только за последние три месяца в исторической части Тюмени сгорели два памятника архитектуры XIX–ХХ веков.

"Первая волна пожаров в памятниках архитектуры пришлась на начало 90-х, улицы Советская и Челюскинцев тогда практически полностью выгорели. В соседнем Тобольске за 20 лет огонь уничтожил почти 150 объектов архитектурного наследия", — отметила кандидат искусствоведения, эксперт по объектам историко-культурного значения Елены Афанасьева-Козлова.

Она добавила, что определить, в каком случае пожар возник умышленно, а в каком случайно, практически невозможно. Ни по одному случаю гибели таких памятников так и не было возбуждено уголовное дело.

По мнению члена регионального штаба Народного фронта, руководителя региональной рабочей группы ОНФ "Общество и власть: прямой диалог" Татьяны Леонгард, снизить количество умышленных поджогов можно, запретив на законодательном уровне строительство на месте сгоревших памятников архитектуры. Такая практика уже успешно реализована в Томской области. Участники встречи согласились с инициативой, но разошлись в вопросе дальнейших действий с освободившимся участком.

"Надо либо реставрировать здание, либо организовать на его месте рекреационную зону, а затем восстановить здание", — предложил архитектор Владимир Силантьев. Его мнение разделила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тюменской области Ольга Ройтблат, добавив, что без полноценной концепции развития исторического центра и сохранения исторической среды о застройке не может идти речь.

Тюменский реставратор, почетный гражданин города Вадим Шитов высказался за ужесточение ответственности для всех виновных в гибели памятников.

Существенно осложняет ситуацию и тот факт, что ряд памятников являются многоквартирными домами, в которых живут люди. "За счет средств фонда капитального ремонта можно проводить ремонт здания. Памятники архитектуры подлежат только реставрации", — отметил член регионального штаба ОНФ Евгений Захаров.

Не решает существующих проблем и принятая в регионе до 2025 года программа реставрации памятников архитектуры. Бюджетных денег на восстановление зданий практически не выделяется, отметили собравшиеся эксперты. Участники сошлись во мнении, что необходимо провести мониторинг и 3D-сканирование ценных объектов архитектуры в центре Тюмени, как это сделали экологи с зелеными насаждениями. Это позволит составить актуальный реестр памятников архитектуры.

Как отметили в пресс-службе тюменского отделения ОНФ, по итогам заседания участники сформировали резолюцию. Тезисы документа войдут в общественные предложения ОНФ, которые до конца года будут переданы главе региона.