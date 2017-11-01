Тюменское концертно-театральное объединение приглашает на "Ночь искусств"

Пятая ежегодная Всероссийская культурно-образовательная акция "Ночь искусств" пройдет на площадках Тюменского концертно-театрального объединения 4 ноября.

В Тюменском драматическом театре в 17:00 начнется театрализованное интерактивное представление "Прогулки по Венеции". Зрители смогут прогуляться по улочкам, наполненным веселым шумным венецианским карнавалом, послушать стихи площадных поэтов, песни гондольеров, посетить выставки уличных художников, потанцевать и сделать прекрасные фотографии на память в ретро и современных декорациях спектакля "Мирандолина", а затем и посмотреть сам спектакль. После тюменцев ждет встреча с директором театра Сергеем Осинцевым и ведущими молодыми актерами. Цена билета на спектакль от 300 рублей.

Тюменский театр кукол приглашает всех с 17:00 до 20:00 в "Город мастеров". Гости смогут увидеть, как создаются театральные декорации, научиться управлять куклой, попробовать свои силы в роли начинающих поэтов, принять участие в мастер-классе по изготовлению украшений новогодней елки. А в 16:00 и 18:00 маленьких зрителей ждет спектакль "Сказки бабушки Совы". Цена билета на спектакли от 100 рублей.

Дворец культуры "Нефтяник" им. В.И. Муравленко представит проект "Музыка "Великого немого". Здесь можно будет увидеть черно-белое немое кино под классическую музыку в исполнении мастеров фортепианного искусства Дениса Хуланхова и Станислава Хуланхова. Каждый зритель сможет прочувствовать влияние музыки на визуальный ряд. Авторские музыкальные версии чёрно-белого шедевра. Дворец культуры откроет свои двери с 21:00 до 23:00. Цена билета 300 рублей.

Тюменская филармония в этот день приглашает всех ценителей классической музыки на свои концерты. С 19:00 до 21:00 в концертном зале им. Ю. Гуляева играет российский пианист, композитор и дирижёр Михаил Плетнёв (фортепиано). В программе прозвучат произведения С. Рахманинова. Концерт будет исполнен на эксклюзивном музыкальном инструменте — концертном рояле Kawai. Цена билета от 1000 рублей. С 19:00 до 20:30 в камерном зале — авторская концертная программа в исполнении композитора Ильи Бешевли (фортепиано). Цена билета от 800 рублей. С 21:30 до 22:30 в фойе филармонии пройдут встречи с артистами Тюменского филармонического оркестра и квест "Тайны звучания". А в 22:30 в органном зале состоится концерт в необычном формате — в полной темноте — "NotVision", где слушатели смогут разместиться на привычных зрительских стульях или мягких пуфах. Цена билета 300 рублей.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.