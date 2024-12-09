В Тобольском районе открыли недеревенский дом культуры

В деревне Загваздина Тобольского района после реконструкции открыли клуб, который внешне и внутренне преобразился на столько, что вызвал восхищение у губернатора Александра Моора, который побывал там в конце прошлой недели.

"Сразу видно, что люди, которые участвовали в реализации данного проекта, подошли к этому с душой. В небольших населенных пунктах дома культуры это больше, чем просто дома культуры. Это всегда место встречи. Я вам скажу, что с точки зрения дизайна, с точки зрения исполнения, оформления сцены, света и звука, это не деревенский дом культуры в том понимании, который мы с вами, может быть, привыкли воспринимать", - обратился к местным жителям со сцены Моор.

Глава района Леонид Митрюшкин отметил, что преобразовать загваздинский клуб в современное культурно-досугового пространство удалось благодаря национальному проекту "Культура", проекту "Единой России" - "Культура малой Родины" и поддержке губернатора Тюменской области. Получился он очень красивым и уютным, в светлых тонах с терракотовым акцентом. На небольшой площади дизайнеры продумали всё до мелочей. Каждый уголок функционален. Библиотека, например, теперь - не просто хранилище книг на старых полках и в шкафах, это культурно-образовательный центр в деревне. Здесь можно почитать, заняться творчеством, встречаться в клубах по интересам. Фойе с зеркалами подходит и для занятий по хореографии и для дискотек - дискошар и профессиональный свет создадут нужную атмосферу.

Моор отметил, что за пять лет по нацропекту "Культура" в регионе после модернизации открыли 13 модельных библиотек, ввели в эксплуатацию 12 центров культурного развития, создали 34 виртуальных концертных зала, открыли 17 кинозалов и обеспечили инструментами все 28 детских школ искусств. Техническое оснащение получили и муниципальные музеи.