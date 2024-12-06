В Ишиме работает один из лучших виртуальных концертных залов России

Виртуальный концертный зал Центра культурного развития города Ишим вошел в число лучших ВКЗ России. Как сообщает департамент культуры Тюменской области, он отмечен в номинации "Лучшая практика самостоятельного ВКЗ".

В этом году на всероссийский конкурс ВКЗ подано 127 заявок из 47 регионов. Зал Ишима представил свои лучшие проекты, среди которых: "Мир музыки и сказки" для семейного досуга, "Музыкотерапия" для семей военнослужащих, "Уроки симфонической музыки" для учащихся ДШИ, "Культурно-досуговые программы по прослушиванию симфонической музыки" для малышей и обучающие показы академических, хореографических, хоровых концертов для творческих коллективов.

За сезон 2023-2024 гг. в Ишимском ВКЗ прошло более 70 показов, их посмотрели 10 330 слушателей.

Конкурс проводится в рамках нацпроекта "Культура". В 2024 году конкурс прошел в третий раз. По итогам двух предыдущих конкурсов ВКЗ Ишимского района и Центра искусств и культуры г. Тобольска вошли в число лучших практик России.