В Тюменском районе первая сельская подстанция скорой помощи отмечает юбилей

Боровская подстанция скорой медицинской помощи отмечает 45 лет со дня образования.

Первая сельская подстанция заработала 1 ноября 1972 года. При этом радиус обслуживания не ограничился пределами поселка, фельдшерская бригада оказывала экстренную и неотложную помощь жителям всех близлежащих деревень Тюменского района, а также пострадавшим в ДТП на федеральной трассе.

В начале 70-х годов поселок Боровский — одна из самых заселенных точек района, там проживало около 10 тысяч человек. Вечером, ночью и в праздничные дни дежурный фельдшер больницы уже не справлялся с наплывом обращений за медицинской помощью. На вызовы он ходил пешком и только при необходимости вызывал бригаду скорой из города. Открытие подстанции позволило улучшить транспортную доступность и скорее прибывать к пациентам.

"Это был первый шаг в развитии целой сети сельских подстанций, в последующие 14 лет главный врач Марк Рошаль откроет еще три места дислокации бригад скорой помощи — в поселках Винзили, Богандинский, Каскара. Они до сих пор работают, а четыре года назад появился трассовый пункт на въезде в село Успенка", — рассказывает фельдшер скорой помощи Елена Зудилова.

Она и сама трудится на Боровской подстанции 36 лет и знает, как все начиналось. "Всего 12 квадратных метров — две небольшие комнаты в здании участковой больницы выделили для подстанции, — вспоминает Елена Зудилова. — Через девять лет в нашем распоряжении находилось уже несколько комнат общей площадью 80 квадратных метров, теплый гараж, где располагалась одна санитарная машина УАЗик. Я тогда первый год работала фельдшером выездной бригады. Дорог практически не было, зимой в сильные метели и весной в распутицу добирались до вызовов с трудом. Иногда выходили на смену по одному. Из оснащения — медицинская сумка с лекарствами, фонендоскоп, тонометр, кислородный и наркозный аппарат".

Первая ее смена и третий вызов подряд с поводом "умирает". Водитель торопится, Елена вся на иголках, переживает. Из частного дома ей навстречу выбегает мужчина, на его лице испуг. Он кричит: "Родила!". Как же она этому обрадовалась, и, не медля ни секунды, побежала оказывать помощь малышу и мамочке, затем благополучно доставила их в роддом. В другой раз ехала на ножевое ранение от подстанции до деревни 35 километров по грунтовой дороге, которую после дождя размыло. На месте вызова все залито кровью, пострадавший глухонемой дедушка в шоковом состоянии. Быстро с напарником оказали помощь: остановили кровотечение. А потом летели до больницы, и казалось, будто и не было этого бездорожья. Пациент выжил.

С какими бы трудностями Елена Зудилова не сталкивалась, все же вспоминает то время с удовольствием. Да и как иначе, здесь она нашла свое призвание и встретила замечательных людей, наставников, которые помогли ей влиться в коллектив и постичь азы профессии. Долгое время состав сотрудников оставался неизменным: 30 и более лет посвятили службе скорой помощи фельдшеры Расима Абускаева, Фарид Исмагилов, Лидия Шалагей, Тамара Дударева, Любовь Дозорова и многие другие.

По словам фельдшера, поворотным в развитии подстанции стал 2000 год. Переезд в отдельно стоящее здание площадью сто пятьдесят квадратных метров и появление нового оборудования улучшили условия труда. "Электрокардиограф с легкостью и за несколько секунд выдавал точный результат. По пленке мы могли интерпретировать есть ли у пациента инфаркт миокарда и незамедлительно начать лечение, вызвать на помощь бригаду интенсивной терапии. Первым пациентом, которому мы сняли ЭКГ, стал 28-летний мужчина, жалующийся на боли в груди. К нашему удивлению, у крепкого накаченного парня оказался инфаркт", — отмечает Елена Зудилова.

Боровская подстанция считается флагманом сельских подстанций: за месяц медики оказывают медицинскую помощь более 400 пациентам, в сутки бригада обслуживает порядка 16 вызовов.

По информации пресс-службы ГБУЗ ТО "Станция скорой медицинской помощи"