Театры Тюмени и Удмуртии проведут обменные гастроли

В рамках федерального проекта "Большие гастроли" с 8 по 12 ноября произойдет обмен лучших спектаклей Тюменского драматического театра и Государственного русского драматического театра Удмуртии.

В эти дни Государственный русский драматический театр представит шесть спектаклей на тюменской сцене: "Вечера на хуторе близ Диканьки" по мотивам повести Николая Гоголя, спектакль "Личная жизнь" в постановке Дмитрия Егорова, чеховскую "Чайку" — спектакль Сергея Павлюка, трагикомедию "Между небом и землей" драматурга Игоря Афанасьева, спектакль "Ужин дураков" французского сценариста, драматурга и режиссера Франсиса Вебера. Для юных зрителей Тюмени театр покажет спектакль "Аленький цветочек" по сказке Сергея Аксакова.

Тюменский драматический театр представит ижевскому зрителю трагикомедию "Мольер", пьесу современного французского драматурга и сценариста Жеральда Сиблейраса "Ветер в тополях", спектакль "Метод Грёнхольма", комедию "Одолжите тенора", спектакль "С любимыми не расставайтесь". Для юных зрителей будет показан мюзикл "Бременские музыканты".

Участие в первых обменных гастролях позволит в полной мере оценить и сравнить творческий уровень театральных трупп, оригинальность и убедительность режиссерских интерпретаций, работу художественно-постановочных групп.

Ежегодная общероссийская программа "Большие гастроли" направлена на формирование общего культурного пространства России, расширение рамок творческого сотрудничества, привлечение новой зрительской аудитории.