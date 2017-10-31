Ансамбль донских казаков выступит перед тюменцами

Концерт Ансамбля донских казаков под руководством художественного руководителя Александра Буйвола состоится на сцене Тюменской филармонии 1 ноября.

Ансамбль донских казаков состоит из хора, танцевальной группы и оркестра, которые составляют одно гармоничное целое. Именно вокально-хореографические композиции наиболее удаются коллективу и обеспечивают ему зрительский успех. Однако настоящим лидером коллектива является хор. Культура, музыкальность, вкус, чувство стиля, гибкость, подвижность голосоведения — много похвальных слов можно сказать о мастерстве певцов, умеющих из каждой песни создать яркую картину народной жизни.

В программу концерта включены лирические и плясовые казачьи песни Донского края, сюжетные танцы, посвященные героическим страницам прошлого и настоящего донских казаков, хореографические миниатюры, шуточные танцы. Вниманию зрителя будут представлены и излюбленные публикой номера, которые входят в золотой фонд России и составляют неотъемлемую часть репертуара ансамбля.

Важное место в программе ансамбля займут новые концертные номера "На кордоне", "Сквозь крутые берега", "Забери меня домой" и многие другие. Для концерта подготовлено множество оригинальных костюмов, общий вес которых составляет более трех тонн.

Ансамбль песни и пляски донских казаков — это визитная карточка южного края, ведь в своем творчестве артисты несут исконно казачьи песенные и танцевальные традиции. Концерт обещает быть теплыми, ярким и радушным.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.