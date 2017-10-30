В Тюмени пройдет мастер-класс по домовой росписи

Мастер-класс по тюменской домовой росписи состоится в рамках Областного краеведческого фестиваля, который пройдет в Тюменской областной научной библиотеке 2 и 3 ноября.

Фестиваль посвящен 150-летию тюменского предпринимателя и мецената Степана Колокольникова. Помимо мастер-класса по росписи на четверг запланированы презентация выставки народных промыслов и книги Веры Быковой "Тюменская домовая роспись", круглый стол и выставка по истории сибирского купечества и показ фильма Анатолия Омельчука "Страсти по Савве".

В пятницу, 3 ноября, в библиотеке пройдет открытая лекция "Сибирское купечество: его роль в развитии Западной Сибири" и показ документального фильма "Иннокентий Сибиряков: Помогите мне, я страшно богат!". В этот день наградят дипломантов и участников Тюменского областного конкурса краеведческих работ, посвященного 150-летию С.И. Колокольникова. По словам организаторов, на конкурс поступило около сотни работ.

2 и 3 ноября начало в 10 часов.