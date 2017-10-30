В Тюмени стартовал открытый лекторий по истории для старшеклассников

На минувшей неделе в ТюмГУ начал работу "Малый исторический факультет". До конца этого учебного года в институте социально-гуманитарных наук лекции и семинары для старшеклассников будут вести его ведущие научные сотрудники и преподаватели.

Первая лекция была посвящена сражению на реке Шелони. В планах занятия по городской среде Тюмени в середине

1950 — середине 1960-х годов, воображаемой геральдике, "Большому террору", 1937–1938 годов, русскому авангарду, гражданской войне в Тюменском крае и другие.

"Школьная программа предусматривает довольно поверхностный курс, — говорят кураторы проекта. — Мы же хотим расширить представления школьников о мировой и российской истории, показать всю глубину и увлекательность этой науки".

Как уточнили в пресс-службе вуза, принять участие в работе "Малого истфака" могут все школьники.