Тюменцы вновь встретятся с Дедом Морозом

Дед Мороз готовится к традиционному новогоднему путешествию по городам России. 20 и 21 ноября сказочный персонаж проведет в Тюмени, пишет "Тюмeнская облaсть сeгодня".

18 ноября, в день рождения Деда Мороза, в его резиденции в Великом Устюге пройдет фестиваль "Сказочная Россия", на котором соберутся известные сказочные герои. Иван-царевич, Баба Яга и многие другие подарят детям мультимедийное шоу с зажиганием огней на первой елке страны, перейдут на зимнее время и устроят большой фейерверк. Кроме того, фестиваль будет транслироваться в интернете в режиме онлайн, поэтому посмотреть его сможет любой желающий.

После празднования Дед Мороз сразу же отправится на поезде в новогоднее путешествие и посетит более 25 городов, в которых будет поздравлять детей с наступающим событием, проведет пресс-конференции и примет участие в городских мероприятиях.

В 2016 году во время своего путешествия волшебник посетил более 100 социальных учреждений, оказал поддержку более 50 многодетным семьям и порадовал подарками около 5000 детей из школ-интернатов и детских домов, а общее время поездки составило 48 дней.