В ФЦН Тюмени обсуждают вопросы гемостаза в нейрохирургии

Образовательный курс "Гемостаз в нейрохирургии" проходит 27 октября в Федеральном центре нейрохирургии Тюмени. Российские врачи разных специальностей обсуждают вопросы функционирования системы гемостаза, ее патологий и лечения. Состав участников обширный - более 50 человек из российских регионов, в том числе сотрудники тюменских медучреждений.

Организаторами мероприятия выступают Ассоциация нейрохирургов Тюменской области и Кафедра нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.

Альберт Суфианов, главный врач Федерального центра нейрохирургии, заведующий кафедрой нейрохирургии Первого МГМУ им.И.М.Сеченова, открывая конференцию, отметил, что обсуждаемая на курсе тема очень актуальна и имеет широкий исследовательский диапазон.

"Мы собрали на семинаре именно тех специалистов, которые вовлечены в процесс лечения пациентов, требующих к себе пристального внимания врачей гематологического профиля. Уверен, что богатый опыт нашей клиники, когда пациенту при проведении нейрохирургической операции требуется помощь бригады реаниматологов, врачей-трансфузиологов, поможет участникам курса в дальнейшей профессиональной деятельности. Мы рады всех видеть и готовы делиться наработками", - сказал профессор.

В числе спикеров курса: главный трансфузиолог Москвы, профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии Российского университета дружбы народов Андрей Буланов, руководитель мультидисциплинарной бригады по первичному осмотру поступающих пациентов Федерального центра нейрохирургии Тюмени Марсель Садритдинов, анестезиолог-реаниматолог ФЦН Наталья Иванова и кардиолог ФЦН Анна Зимина.

"Тема курса актуальна для врачей всех профилей, потому что нам нужно работать сообща. Гематолог – редкая специальность, поэтому вопросами, связанными с кровью, зачастую приходится заниматься врачам других специальностей. Эта конференция станет площадкой для общего обсуждения гемостаза", - отметил Марсель Садритдинов.

На лекциях слушатели рассмотрели принципы диагностики нарушений гемостаза, использование современных сетевых технологий в комплексной клинико-лабораторной оценке гемостаза, механизмы тромбогенеза и другие темы.

Как рассказал главный трансфузиолог Москвы Андрей Буланов, гемостезиология – это одна из самых малоразвитых отраслей медицины. Специалистов, которые в ней разбираются, действительно, не хватает. Между тем растет количество пациентов с тромбозами и осложнениями, появляются новые средства лечения, поэтому мировое медицинское сообщество обращает все больше внимания на систему гемостаза.

"Интересно, что название "гемостезиолог" – абсолютно неформальное. Нельзя получить диплом или сертификат гемостезиолога, такой номенклатуры нет в документах Минздрава. Сегодня это скорее область профессиональных интересов. Таких специалистов не просто не хватает, существует дефицит понимания в этой области в целом", - подчеркнул он.

Андрей Буланов пояснил, что кровь обтекает все органы, изменения ее состояния сказываются на организме, и наоборот, изменения органов влияет на кровь, поэтому каждому специалисту важно знать, как работает система гемостаза. Также гость из Москвы поделился впечатлениями о ФЦН Тюмени:

"Я впервые посетил ваш центр, побывал на экскурсии в лабораториях и удивился, увидев такое разнообразие оборудования и технологий. При этом я вижу постоянное стремление совершенствоваться, искать новые, более совершенные подходы – это главный показатель прогресса".

Участие в курсе в качестве слушателей приняла делегация врачей противотуберкулезного диспансера Уфы. По словам заведующего туберкулезным легочно-хирургическим отделением Гайсара Мухамедьянова, с проблемой гемостаза на практике приходится сталкиваться часто, конференция помогла разобраться в методах коррекции осложнений. Кроме того, на лекциях башкирские специалисты узнали о новом лабораторном оборудовании, которое планируют приобрести для своей больницы.

Образовательный курс заинтересовал и представителей тюменского "Медицинского города". Заведующая отделением анестезиологии и реанимации "Медгорода" Татьяна Куцева отметила:

"Мы решили не пропускать это важное событие. Спикеры в доступном и интересном формате дали нам важный материал о гемостазе, методах коррекции осложнений, тромбах, и в программе еще много интересного".

По словам главврача ФЦН Альберта Суфианова, образование и повышение квалификации молодых кадров – одно из важных направлений деятельности учреждения. Здесь регулярно проводятся мастер-классы и образовательные циклы, в которых принимают участие персонал центра, врачи из больниц Тюменской области, а также эксперты из клиник других регионов и стран. За пять лет более 650 врачей из 30 стран обучились на базе ФЦН.