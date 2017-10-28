Фестиваль современной визуальной культуры состоится в Тюмени

Фестиваль "Ханадаэ" пройдет в ДК "Железнодорожник" 18 ноября. Представители аниме, гик и кей-поп культуры из многих городов России покажут незабываемое шоу.

В программу мероприятия входят мастер-классы, конкурс косплея, караоке, танцы, тематическая ярмарка, интерактивная интернет-площадка и множество других развлечений. Организаторы обещают гостям фестиваля исключительно дружескую атмосферу, много общения и новых знакомств, пишет "Тюмeнская облaсть сeгодня".

Кроме того, вы сами можете принять участие в сценической программе. Для этого нужно оставить заявку на сайте http://hanadae.cosplay2.ru/ или в группе "ВКонтакте", там же можно ознакомиться с правилами участия в фестивале и получить более подробную информацию о предстоящем событии. Заявки принимаются до 31 октября. Дети до 12 лет допускаются на фестиваль только в сопровождении взрослых.