Фестиваль современной визуальной культуры состоится в Тюмени

10:23 28 октября 2017
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pp.userapi.com
| Фото: pp.userapi.com

Фестиваль "Ханадаэ" пройдет в ДК "Железнодорожник" 18 ноября. Представители аниме, гик и кей-поп культуры из многих городов России покажут незабываемое шоу.

В программу мероприятия входят мастер-классы, конкурс косплея, караоке, танцы, тематическая ярмарка, интерактивная интернет-площадка и множество других развлечений. Организаторы обещают гостям фестиваля исключительно дружескую атмосферу, много общения и новых знакомств, пишет "Тюмeнская облaсть сeгодня".

Кроме того, вы сами можете принять участие в сценической программе. Для этого нужно оставить заявку на сайте http://hanadae.cosplay2.ru/ или в группе "ВКонтакте", там же можно ознакомиться с правилами участия в фестивале и получить более подробную информацию о предстоящем событии. Заявки принимаются до 31 октября. Дети до 12 лет допускаются на фестиваль только в сопровождении взрослых.

Теги: культура , фестиваль
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