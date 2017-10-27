Тюменцев научат танцевать hip-hop

Занятия танцами – прекрасный способ повысить самооценку, перестать стесняться своего тела и научиться красиво двигаться под музыку, считают организаторы проекта "Шанс", которые планируют провести уроки по hip-hop 29 октября в тюменской школе танцев на Депутатской, 80, к.1. Начало в 17:00.

"Танец — уникальный невербальный способ самовыражения и возможность творчески высказаться. Наши дети и наставники смогут рассказать свою историю, что, безусловно, повысит уровень доверия. Весь прошлый месяц наставники и их подопечные проводили время вместе: общались в социальных сетях, посещали различные встречи, ходили в музеи и на кинопремьеры, собирались на традиционные чаепития. Они настолько сплотились, что уже придумывают и собственные мероприятия: в ноябре они хотят съездить в аэродром", — рассказала заместитель руководителя Центра продюсирования сообществ Дарья Ермакова.

Напомним, что в программе социального проекта "Шанс" участвуют подростки, которые находятся на внутришкольном учете: имеют проблемы с поведением или состоят в группе риска. С помощью системы наставничества подростки выбирают себе наставника, который показывает позитивные пути самореализации.

К проекту присоединились 55 наставников, 7 из которых представители медиасферы — тюменские сценаристы, фотографы и видеографы, которые снимут с участниками "Шанса" социальную рекламу для подростков и их родителей, пишет "Комсoмольская правда – Тюмeнь".