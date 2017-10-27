В Тюменской области уменьшилось число погибших в ДТП

По данным областной прокуратуры, за девять месяцев этого года в регионе число погибших в дорожных авариях сократилось на 14,9% — с 202 до 172 человек.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, за это же время было возбуждено 191 уголовное дело о ДТП, в которых пострадали или погибли люди, что не значительно отличается от статистики прошлого года. В Тюмени фиксируется 34 таких преступления, в Тобольском районе — 16, в Тюменском районе — 12, в Ялуторовском районе — 7.

На федеральных трассах зарегистрировано 54 уголовно-наказуемых деяния — в этих авариях погибли 73 человека.

Основными причинами смертельных ДТП по-прежнему становятся выезд на встречную полосу, несоблюдение скоростного режима, неподчинение сигналам светофора и пренебрежение правилами перестроения.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области