За неделю в Тюмени зарегистрировано 9 250 случаев ОРВИ

В третью неделю октября в областном центре показатели заболеваемости ОРВИ остались на том же уровне, что и на предыдущей неделе (с 9 по 15 октября). Случаев заболевания гриппом в Тюмени по-прежнему не зарегистрировано.

Как рассказали в пресс-службе городского департамента здравоохранения, 79% от общего числа заболевших — дети. Высокий уровень заболеваемости регистрируется среди детей дошкольного возраста, рост показателей в этой возрастной группе составил 7%. На 10% снизилась заболеваемость среди взрослых.

На 24 октября против гриппа в городе уже привито более 293 тысяч горожан, в том числе более 80 тысяч детей. Прививочная кампания близится к завершению, однако у тюменцев еще есть возможность бесплатно привиться в поликлинике по месту жительства или за свой счет. Для формирования стойкого иммунитета желательно поставить прививку до 1 ноября.

Во всех учреждениях здравоохранения уже действует масочный режим, организована работа фильтров с отдельным входом для приема пациентов, заболевших вирусными инфекциями, ведется раздельный прием соматических и инфекционных больных.