Талантливая скрипачка Сойонг Йон выступит в Тюмени

Корейская скрипачка Сойонг Йон и Тюменский филармонический оркестр под руководством Евгения Шестакова дадут концерт на сцене Тюменской филармонии 30 октября.

Сойонг Йон, победительница многочисленных престижных фестивалей, признана одной из самых талантливых исполнительниц своего поколения. Она завоевала в 2011 году высшую награду на Международном конкурсе скрипачей имени Венявского. Сойонг играет на скрипках работы Гваданини (ex-Bückeburg, 1773) и Страдивари ("Король Георг", 1710), выступает в сопровождении лучших оркестров мира.

В программе — Концерт для скрипки с оркестром И. Брамса и Симфония № 9 "Из Нового Света" А. Дворжака.