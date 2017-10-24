Тюменская филармония приглашает на симфоническую сказку

5 ноября Тюменская филармония приглашает на концерт абонемента "Сказки с большим оркестром". В исполнении заслуженного артиста театра и кино Эвклида Кюрдзидиса и Тюменского филармонического оркестра под руководством Евгения Шестакова прозвучат сказки Корнея Чуковского "Федорино горе" и "Мойдодыр".

Сказки Чуковского любят читать без исключения все дети, да и что тут говорить, взрослые тоже с удовольствием вспоминают полюбившихся героев. В воскресном концерте для юных слушателей и их родителей сказочное повествование о приключениях любимых и известных с детства героев будет сопровождаться исполнением оркестровых произведений.

"Сказки с оркестром" — это положительные эмоции и море смеха. Симфонические сказки адресованы в буквальном смысле всем и каждому, ведь окунуться в мир фантастических героев и незабываемых приключений могут как взрослые, так и дети.