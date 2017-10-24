Тюменцам предлагают написать этнографический диктант

3 ноября в 10 часов в Тюмени начнется акция "Большой этнографический диктант".

Его участниками могут стать все желающие. Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности тюменцев и проверить их знания о народах, проживающих в России.

Диктант будет включать 30 вопросов. Участникам выдадут одинаковые по уровню сложности тестовые задания, которые будут состоять из двух частей: федеральных и региональных вопросов. Выполнить их нужно будет за определенное время. Общая сумма баллов, которые можно набрать за выполнение всех заданий — 100.

В Тюмени площадками для диктанта станут учебные заведения и библиотеки. Посмотреть список площадок можно на сайте miretno.ru.

Итоги акции подведут к 12 декабря.

Впервые этнографический диктант прошел в прошлом году. Почти 90 тысяч человек на 800 площадках России и за рубежом стали его участниками.