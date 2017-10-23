Тюменские фирмы сдали больше двух тонн макулатуры

В Тюмени массовой посадкой деревьев завершится акция "Зеленый офис". Она пройдет 24 октября в 14 часов в сквере Ветеранов энергетики.

Акцию "Зеленый офис" волонтеры объединения "Круговорот" проводят дважды в год — осенью и весной. Тюменские компании сдают макулатуру, а взамен получают саженцы, которые в итоге и идут на посадку. На этот раз в акции участвовали 17 компаний, волонтерам удалось собрать 2,2 тонны макулатуры.

Завтра высадить свои деревца предлагают не только участникам "Зеленого офиса". Волонтеры и все желающие посадят дополнительные деревца, которые удалось приобрести за счет сданной макулатуры, также горожане могут купить саженцы дополнительно. Подробную информацию можно получить у организаторов по телефону 8 952 3456654.