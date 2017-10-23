Эдуард Омаров: в будущем будет больше предпринимателей

В ближайшее время все больше людей начнут заниматься бизнесом, поэтому высшее образование будет востребовано по соответствующим направлением. Такое мнение высказал депутат Тюменской областной думы, вице-президент "Опоры России" Эдуард Омаров.

По мнению депутата, все дело в том, что численность организаций будет не такая большая, как сейчас, они будут оптимизированы, пишет "Вслух.ру".

По словам Эдуарда Омарова, 10 лет назад в США он встречался с представителями крупной строительной компании, у которой не было своей спецтехники и работало всего 50 человек. Содержать большое количество людей и оборудования для них было невыгодно, такая трансформация ожидает и российские предприятия – чтобы ресурсы не простаивали зря.

Кроме того, в дальнейшем, по мнению эксперта, будет набирать популярность онлайн-образование.