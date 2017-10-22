Тюменская агрофирма КРиММ рассчитывает на хороший урожай капусты

Тюменская агрофирма КРиММ подводит итоги уборочной кампании. На предприятии уже собрали рекордный урожай картофеля, теперь рассчитывают на хороший сбор капусты.

Урожайность капусты на агрофирме уже достигла показателя в 85 тонн с гектара, а это, по словам руководителя предприятия Геннадия Рязанова, уже рекордный результат. Также собрано почти 32 тыс. тонн пшеницы, более 11 тыс. тонн рапса и почти тысячу тонн овса.



Как сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области, аграрии уже начинают подготовку к следующему сельскохозяйственному сезону. На полях агрофирмы вспахали более 70% необходимых площадей. Глубина и направление вспашки выбирается исходя из потребностей возделываемого растения, засорённости почвы сорняками, необходимости снегозадержания, накопления талых вод и защиты от ветровой эрозии.