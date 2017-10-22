Тюменцы отправятся на международный фестиваль по робототехнике

Воспитанники клуба "RoboCraft" тюменского педколледжа представят Тюменскую область на международном фестивале "РобоФинист", который состоится в Санкт-Петербурге 28-29 октября.

Тюменки Елизавета Каримова и Ксения Друженкова презентуют модель аппаратно-программного комплекса "ТюмРВЛ" для восстановления лесных массивов. Данил Чуркин и Максим Санников откроют секреты устойчивого микрорайона "Ожогино". Также в фестивале примет участие Василий Литвинов, который представит робота в состязании "Лабиринт: туда и обратно". А Иван Михайлов и Артем Роднаев примут участие в состязании "Кубок РТК" на базе конструктора VEX, пишут "Аргументы и Факты – Тюмень".

Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, "РобоФинист" – это одни из самых масштабных робототехнических соревнований. Они включают 32 направления, в числе которых гонки андроидных и балансирующих роботов, футбол автономных и управляемых роботов, экстремал PRO, соревнования летающих роботов и гонки по пересеченной местности.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдёт робототехническая олимпиада, где участники получат интересные задачи, которые нужно будет решить за отведенное время. Также состоится Симпозиум по образовательной робототехнике.

