Работники культуры Заводоуковска соревновались в профмастерстве

Работники культуры заводоуковска завоевали награды в рамках конкурса профессионального мастерства, который состоялся во Дворце культуры г. Заводоуковска в рамках федерального проекта "Местный дом культуры" Всероссийской политической партии "Единая Россия".

Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, в состав компетентного жюри вошли председатель комитета по культуре и руководители учреждений культуры Заводоуковского городского округа.

На суд зрителей и жюри конкурсанты представили яркие истории о себе, своем призвании и творческом пути. Завершился конкурс защитой проектов "Культурный бренд" и творческим конкурсом "Россыпь таланта". Работники культуры пели, танцевали, читали монологи.

По итогам состязаний диплом "За верность профессии" получила Людмила Бутова из Лыбаевского Дома культуры. В номинации "Мастер перевоплощения" победила Оксана Ключерова, режиссер Заводоуковского культурно-досугового центра. Диплом "За сохранение народных традиций" вручили Наталье Вишняковой из Гилёвского ДК. Звание "Профессионал своего дела" присудили режиссеру Заводоуковского культурно-досугового центра Степану Меньшикову. "Человеком-праздником" признана Антонина Резвицкая, специалист Дома культуры п. Комсомольский.

