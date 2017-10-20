Чаще всего через госуслуги тюменцы записываются к врачу

По данным регионального департамента информатизации, ежемесячная аудитория портала госуслуг Тюменской области за два года увеличилось в 6 раз. Всего на региональном и федеральном порталах тюменцам доступно более 140 электронных услуг. В 2017 году 76% оказанных услуг, в том числе информационных, были заказаны гражданами с использованием интернет-ресурсов.

Самыми популярными среди электронных услуг оказались запись на прием к врачу, предоставление информации об успеваемости учащихся, передача показаний индивидуальных приборов учета, услуги для охотников и услуги в сфере социального обеспечения.

Основным электронным устройством, которое население использует для доступа к ресурсам портала госуслуг Тюменской области, остается персональный компьютер (75% пользователей), но мобильные устройства набирают популярность.

Доступ к региональному порталу осуществляется по единому логину и паролю с федеральным. Зарегистрироваться на портале gosuslugi.ru можно как самостоятельно, так и в центрах обслуживания.