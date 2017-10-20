Тюменский депутат предложил установить видеонаблюдение за собачниками

Приборы видеофиксации на площадках для домашних животных нужны, чтобы дисциплинировать хозяев собак, нарушающих правила выгула, считает тюменский депутат Мурат Тулебаев. Свою идею он озвучил на очередном заседании постоянной комиссии по экономической политике и ЖКХ в городской думе.

"Эта мера позволит контролировать недобросовестных владельцев питомцев. Люди как водили собак без намордников, без ошейников, так и водят, как не убирали за животными, так и не убирают. Ни один закон по содержанию домашних животных не работает. Нет неотвратимости наказания. Как сегодня работают квартальные с органами полиции? Они должны совместно работать", - задал вопрос представителям администрации Тулебаев.

Депутат также отметил, что из-за нарушений собачниками правил, на площадках иногда возникают конфликтные ситуации - могут пострадать люди, и такие случаи есть.

Как пояснил замглавы города Максим Афанасьев, квартальные и участковые проводят плановые рейды по местам выгула собак, как правило, в утренние и вечерние часы. Программа "Безопасный город" реализуется в тесном взаимодействии с органами полиции, решения по установке камер принимаются совместно и заданный вопрос будет проработан.