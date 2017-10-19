Пассажирам тюменского автобуса рассказали, как распознать инсульт

Волонтеры Тюменского медицинского колледжа 19 октября провели акцию по профилактике инсульта и помощи при первых признаках заболевания.
"Вы еще не знаете про признаки инсульта? Тогда мы идем к вам! Сегодня пассажиров маршрута #25 вооружили полезной информацией! Наш призыв по-прежнему один: не будьте равнодушными, если кому-то на улице стало плохо! Это может быть инсульт. Сделайте три вещи: попросите человека улыбнуться, поднять две руки и назвать свое имя. Если лицо перекошено, в руках слабость, а речь невнятная - это может быть инсульт. У человека есть 4 часа, чтобы после оказания помощи он вернулся к обычной жизни. Срочно вызывайте скорую помощь и назовите эти признаки!" - призывает на своей странице в Faсebook представитель пресс-службы областного департамента здравоохранения Александра Малыгина.
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