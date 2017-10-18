Проект "Медицинского города" в Тюмени разработан по современным мировым стандартам

Тюменская область планирует в 2018 году приступить к третьей очереди реализации проекта по созданию "Медицинского города", связанной с оказанием помощи онкологическим больным. Чтобы клиника соответствовала самым современным стандартам и была наиболее эффективной, в изначальный проект внесли корректировки. Подробнее об этом рассказал на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" глава региона Владимир Якушев.

"Мы движемся в ногу со временем, вновь пересмотрели план реализации проекта. Количество коек в будущем онкологическом центре сокращено с 400 до 200, это нормальная мировая практика, потому что койка должна как можно быстрее оборачиваться и пациент должен на ней находиться минимальное количество раз. Кроме того, за последнее время произошел серьезный скачок в развитии тяжелого оборудования, оно стало продуктивнее, и этот пункт в проекте мы тоже учли", - пояснил он.

Губернатор добавил, что консалтинг тюменского проекта "Медицинский город" будут проводить специалисты из Южной Кореи. Договоренность об этом была достигнута во время недавнего визита корейской делегации в Тюменскую область.

"Мы хотели бы выстроить в новом онкоцентре модель управления по самым лучшим международным стандартам. Вопросы онкологии сегодня актуальны для всех стран. Учитывая знания корейских специалистов по организации медицинского процесса и управления такими сложными медучреждениями, они могут выступить консультантами в реализации тюменского проекта, начиная с этапа проектирования здания, оценки проектной документации, формирования комплектации оборудования и необходимых кадров, а также их обучения",- отметил Владимир Якушев.

Напомним, что масштабный проект "Медицинский город", реализующийся в Тюмени, предусматривает развитие на одной площадке нескольких клиник, которые оказывают высокотехнологическую помощь, включая современную диагностику.